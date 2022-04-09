İmamoğlu’ndan Bakan Karaismailoğlu’na sert yanıt: Sanki dedesinden miras kalmış

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı" diyen ve belediyenin projelerini hedef alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na sert yanıt verdi. İmamoğlu, "Sen hayatında bekçi kulübesi dikmemiş bir insansın. İradesi olmayan bir insansın. Çünkü ben seni irade koltuğunda otururken tanıyorum. Aileni de tanıyorum. Dedenden sana 3 milyon metrekarelik Florya’nın göbeğinde arazi kalsa bu kadar konuşamazsın" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de İpek Özbey'in sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun “Biz diyoruz ki bizimle hizmette yarışsınlar. Başkalarının yaptığı hizmete çökme gayreti var. Rahatsız oluyoruz. Şu anda belediyenin yaptığı daha önce başlamış hatlardı”, “Sizin bu paraları nerelere harcadınız anlamadık”, “Atatürk Havalimanı işi bitti, hikayesi kapandı” gibi açıklamalarına sert yanıt verdi.

“SANKİ DEDESİNDEN MİRAS KALMIŞ”

İmamoğlu, Bakan Karaismailoğlu ve açıklamalarına yönelik şöyle konuştu:

* Bu da zavallı bir arkadaş. Hayatında bekçi kulübesi dikmemiş arkadaş bugün açıklama yapıyor diyor ki, ‘Atatürk Havalimanı işi bitti, orada park yapacağım, hikayesi kapandı’ diyor. Kibire bakar mısınız?

* Sen hayatında bekçi kulübesi dikmemiş bir insansız. İradesi olmayan bir insansın. Çünkü ben seni irade koltuğunda otururken tanıyorum. Aileni de tanıyorum.

* Dedenden sana 3 milyon metrekarelik Florya'nın göbeğinde arazi kalsa bu kadar konuşamazsın. ‘Atatürk Havalimanı konusu kapandı' diyor; sanki dedesinden Florya'nın göbeğinde 3 milyon metrekarelik bir arazi ona miras kalmış gibi.

“ATATÜRK HAVALİMANI TOPLUMUN VİCDANINDA HÂLÂ KAPANMADI”

* ‘Atatürk Havalimanı’nı 2023'te açacağız' sözüne cevap veremezsin çünkü Atatürk Havalimanı bu toplumun vicdanında hâlâ kapanmadı. Çünkü orada 30 milyar euroluk yatırımı çöpe attın. Etkin, binaların içindeki 4,5-5 milyar euroluk teçhizatı çöpe attın. Bunlar yapılırken o da (Karaismailoğlu) orada yoktu. Aklı ermez o işlere.

* ‘Zaten bir tarafından Millet Bahçesi başladı' diyor. İstanbul'un göbeğinde dedenden sana 3 milyon metrekare arazi kalsa, ‘Millet Bahçesi başlattım' diyemezsin. Bu da kibrin tavanı! Yahu sen Atatürk Havalimanı’na bir şey yapacaksan önce gel milletle konuş…

“YAPILMAMIŞ İHALENİN HESABINI VER”

* Aynı akıl işte büyükşehir belediyesine kaynak soruyor. Sen git yapılmamış bir ihalenin, parasını nasıl ödettiğinin hesabını ver. Hakkında zimmet davası var. Soruşturma dosyasına İçişleri Bakanlığı el koydu sayın ulaştırma bakanının. 20 milyon lira…

“ÖNCE ÖNÜNÜ İLİKLEYECEKSİN…”

* Bu tür lafları ederek koltuğuna gerile gerile konuşma. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu var. Önce önünü ilikleyeceksin. Çünkü 16 milyon insan seçti. Öyle konuşacaksın…

* Allah aşkına bu ülkenin tarihinde nerede görülmüş, Türkiye'nin hükümetiyle bir belediye yarışır. ‘Hizmette yarışalım diyor'. Sen kimsin? Sen bu ülkenin atanmış bir bakanısın. Bu ülkenin merkezi hükümetinin bütçesini yönetiyorsun…

* Git işine bak, işini yap, işini insan gibi yap. Yapamıyorsun, dönüyorsun, senin döneminde, genel sekreter yardımcısı olduğun dönemde, senin imzanla durdurulmuş, yapamadığın, kaynak bulamadığın metroları bitiren bir yönetim ve belediye başkanı var… 10 metronun 8'i…

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