İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın memleketinde dikkat çeken seçim mesajı

Rize ziyaretinde düzenlediği mitingde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu milletin en az yüzde 60'ının bir değişim istediği ortamda hep birlikte başaracağız göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayramlaşma etkinliklerine katılmak üzere Karadeniz'e geldi. İmamoğlu'nun ziyaretini duyurmak için günler öncesinde Rize ve Trabzon'a asılan afişler kaldırılmış, bazı kesimler provokatif çağrılar yapmıştı…

Bayramlaşma programlarına katılmak üzere İstanbul'dan Trabzon’a gelen İmamoğlu havalimanından karayolu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'ye hareket etti. İyidere ve Derepazarı'nda kendisini bekleyen vatandaşları selamdı.

İyidere'de İmamoğlu'na Çaykur Rizespor atkısı hediye edildi. Derepazarı'nda da bir süre önce MHP'den istifa eden belediye başkanı Selim Metin tarafından ağırlandı.

Ardından Rize'nin merkezindeki bayramlaşma programına eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile katıldı.

Bayramlaşmanın gerçekleştirileceği 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar Rizelilerin yoğun sevgi gösterileri arasında zorlukla yürüyen İmamoğlu, “Rize'nin gurur İmamoğlu”, “Ceketi çıkar kolları sıva” sloganları ile karşılandı, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Otobüsün üzerinde meydanda toplanan yüzlerce kişiye hitap eden İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Güzel günlerde insanlar birbirine sen necisin demezdi. Hangi partilisin demezdi. Kucaklaşır, helalleşir, selamlaşırdı. Kimse kimseye yüzünü ekşitmezdi. Niye bu hale geldik biz?

*Biz diyoruz ki ahlaklı siyaset, biz diyoruz ki liyakat, biz diyoruz ki eşitlik, biz diyoruz ki özgürlük, biz diyoruz ki hak eden kazansın.

*Başkaları da diyor ki vatan haini. Başkaları diyor ki her şeyi ben kazanacağım. Ya olmaz öyle şey. Bak her şeyi ben kazanacağım diye diye üst üste iki defa kaybettiniz.

*Bunlar da her ağacı beton ediyor. Her şeyi ben kazanacağım diye diye üst üste iki defa kaybettiniz. Bir kişi değil millet kazanacak. Bizim çay üreten insanlarımız mutsuz.

*Çünkü tarımın desteklenmediği hiçbir toplum hiçbir konuda başarılı olamaz. Biz çayın da, fındığın da, doğanın da yanındayız. Sizlerle beraber çayda yaşanan sorunu da tarım da yaşanan sorunu da çözeceğiz.

*Farklılıklarımız bir araya geldiğinde çok daha güzel oluyor. İnsanlar şunu hatırlasın, düşüncesini söylediği için suçlanan bir toplum değil, düşüncesiyle insanlara ışık tutan bir toplum haline gelirsek ekonomide de iyi oluruz.

*Kuzeyimizde bir savaş var. Allah, her milletin ve memleketi savaştan korusun. Savaşın acısını en iyi bu topraklar bilir.

*Bir insan, aklıyla süreci kötü yönettiği zaman oradan mutsuzluk, savaş çıkar. Milletin aklı, ortak akıl önde giderse oradan üretim çıkar.

6’LI MASA AÇIKLAMASI

*Bugün Türkiye'de farklı siyasi görüşler bir araya geldi, memleketin tekrar özgürleşmesi için. Gençlik umutla dolsun diye bir ittifak masası kuruldu.

*Ben de 6 liderin ortaya koyduğu düşüncenin İBB Başkanı olarak en güçlü neferi olacağım, hepinizin huzurunda söz veriyorum.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER’E TEŞEKKÜR

*İstanbul'da ittifak yaptık, teşekkür ediyorum, Sayın Kılıçdaroğlu'na. Beni o dönemde destekleyen ve ittifak ruhuyla yola çıktığımız Sayın Akşener'e buradan teşekkür ediyorum.

*Yola çıktığımızda o zaman ben İstanbul ittifakının adayıyım demiştim. Günün sonunda belki de tarihin en yüksek oyunu alarak İstanbul'un belediye başkanı seçildim.

*Şimdi de bu milletin en az yüzde 60'ının bir değişim istediği bir ortamda hep birlikte başaracağız. Bu masanın en büyük vaadi barıştır, bir arada dimdik ayakta durmaktır.

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

*Siyasi görüşlerinden dolayı kimseye yan gözle bakmayın, bakanları uyarın, biz herkesin gözlerine çok güzel bakan insanlarız. Herkesin gözlerinin içinde vatan sevgisinin var olduğunu biliriz. Bu gözle insanlara elimizi uzatıyoruz. Her şey çok güzel olacak.

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