İnce gençlere seslendi: Mizah zekadır, diktatörlerde olmaz

Denizli’de bir dizi programa katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce akşam saatlerinde üniversite gençleri ile buluştu. Gençlere şiddetten uzak durmalarını tavsiye eden İnce, “Mizah gücünüzü kullanın. Mizah zekadır, diktatörlerde olmaz” diye konuştu.

Selami AYDIN

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Denizli'yi ziyaret etti. Partililer ile bir toplantı yapan İnce daha sonra Denizli Barosu ile Denizli Genç İş İnsanları Derneği'ni ziyaret etti. İnce kent ziyaretinin son bölümünde zamanını gençlere ayırdı. Pamukkale Üniversitesi yerleşkesi bölgesindeki kafeteryaları gezen İnce daha sonra Anfi Park'ta gençlerle buluştu. Üniversiteli gençler İnce'yi sık sık yolda durdurup öz çekim yaptı.

“GENÇLER KYK BORÇLARINDAN YAKINDI”

Bir kafeteryanın önünden geçerken içeride gençlerin olduğunu fark eden İnce, buradaki üniversiteliler ile açık camdan sohbet etti. İçerideki kalabalığa seslenen İnce; “Benim yerimde siz olsaydınız üniversite öğrencileri ile ilgili olarak televizyonda ilk neyi söylerdiniz?” diye sordu. Üniversiteliler ise KYK borçlarını gündeme getirmesini istedi. Bir öğrenci İnce'ye, “Yapsan yapsan sen yaparsın” diye seslendi.

“BİZE DE ATAMA GARANTİSİ VER”

Üniversite öğrencileri okul içindeki yemek fiyatlarının yüksekliğinden ve atamalardan yakındı. Bunun üzerine İnce; “Yani diyorsunuz ki, köprüye geçiş garantisi var, havaalanına uçuş garantisi var, hastaneye yatış garantisi var bize de atama garantisi ver. Çözeceğiz moralinizi bozmayın gençler. Birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.

“MİZAH ZEKADIR, DİKTATÖRLERDE OLMAZ”

Anfi Park'ta öğrencilere seslenen İnce, “Sizin asla şiddet içinde olmanızı istemiyorum. Diktatörler çok ister şiddeti. Onlar ister ki; gençler şiddet kullansın diktatörler de elindeki devlet gücüyle o şiddeti bastırmak ister. Mizah gücünüzü kullanın. Mizah zekadır, diktatörlerde olmaz. Çağı iyi yakalayın. Çağın sonuçlarını okuyun” diye konuştu.

“TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDEKİ 5 BÜYÜK TEHLİKE”

İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

* Rusya – Ukrayna savaşı için bazıları ne diyor, Rusya NATO'ya üye olmasını istemiyor, onun için Ukrayna'yı cezalandırıyor. Doğru mu? Doğru ama eksik. İkinci kısımda kuzey akım boru hattı. Doğru mu? Doğru. Ama kimsenin söylemediği bir şey daha var.

* Ukrayna'da kara topraklar var buğday yetişen topraklar. Yani buğday aynı zamanda bir silah. Türkiye'nin önündeki dönemde 5 büyük tehlike ile karşı karşıya kalacak; güvenli gıda, su problemi, enerji problemi, ilaçla ilgili sıkıntı ve kimsenin önemsemediği deprem.

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