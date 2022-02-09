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İnce’den Erdoğan’a fatura eleştirisi: Türkiye bu faturayı ödemeyecek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, vatandaşa gelen yüksek faturalar üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi. İnce, "Erdoğan şundan emin ol ki Türkiye bu faturayı ödemeyecek." dedi.

Sozcu.com.tr
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İnce’den Erdoğan’a fatura eleştirisi: Türkiye bu faturayı ödemeyecek

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a vatandaşa gelen yüksek faturalar üzerinden yüklendi.

“ERDOĞAN ŞUNDAN EMİN OL Kİ TÜRKİYE BU FATURAYI ÖDEMEYECEK”

İnce, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Gelen faturalar tükettiğimiz elektriğin, doğalgazın değil; beceriksizliğin, iş bilmezliğin, liyakatsizliğin, adaletsizliğin, adam kayırmacılığın, yolsuzluğun, hukuksuzluğun, utanmazlığın faturasıdır. Erdoğan şundan emin ol ki Türkiye bu faturayı ödemeyecek.”

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