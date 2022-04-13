İnce’den Kılıçdaroğlu’na çağrı: Birlikte gidelim

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Hem Erdoğan’a tek adam deyip, hem bürokratları muhatap almak çelişki olur. Gidecekse saraya gidilmeli. Eğer saraya gidilecekse ben de gelirim söz" ifadelerini kullandı.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara Malıköy’de buğday tarlasında basın toplantısı düzenledi.

İnce, “Tarımı sektör olarak görmüyorlar. Ülkeyi yönetenler koltuklarından kalkıp seraya, meraya, tarlaya gelsin” dedi.

“BERABER SARAYA”

İnce Türkiye'nin önünde 4 sorun bulunduğunu da belirterek şunları söyledi:

*Bunlar su, gıda, enerji ve ilaç. Sorun markette ya da rafta değil, sorun ahırda, tarlada, merada, seradadır. Problem TÜİK’e, Milli Eğitim'e, Et Süt Kurumu, Göç İdaresi’ne gidip ‘Beni içeri almadılar' diye bağırmak değildir.

*Zaten bir tek adam var ortada. Hem Erdoğan'a tek adam deyip, hem bürokratları muhatap almak çelişki olur. Gidecekse saraya gidilmeli.

*Eğer saraya gidilecekse ben de gelirim söz. Vali, Genelkurmay Başkanı, Kaymakam, Tapu müdürü, doktor, öğretmen hepsi Erdoğan. Her şey tek adam. Bunda hemfikirsek niye bürokratlarla uğraşıyoruz? Saraya gidelim ‘Yönetemiyorsun' diyelim, ben de gelirim.

“BUNUN SONU KITLIK”

“Tüketenler çoğaldı, üretenler azaldı. Sonunda yiyecek pahalandı. Ama ne iktidar, ne muhalefet akıllandı'' diyen İnce şunları söyledi:

*Seçilmişlerle atanmışların masasında çiftçi yok, üretici yok. Koyunu görüp yün sanan, danayı görüp et sanan, arıyı görüp bal sananlar, memleketi yönetemez. Vatandaş et, süt, peynir, ekmek pahalı dedikçe ithal ediyorlar.

*Bir gün paran olsa da alamayacaksın. Yazın başı pişmeyenin, kışın aşı pişmez. En verimli toprakları yapılaşmaya açıyorlar. Tavuğu gıdıkladı, danası böğürdü, koyunu meledi diye komşularını şikâyet eden var. Devletin ve milletin asıl gücü üretimdir. Bunu çözmezsek sonu açlıktır, kıtlıktır.

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