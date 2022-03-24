İnce’den ‘kuyruk’ yorumu: Bunlar balatayı sıyırmış

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Platformu Topluluğu öğrencileriyle bir araya geldi. İnce, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü'nün, 'Çok kuyruk olduğu için biz de zam yaptık' şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. İnce, "Bunu siyasetle açıklayamazsınız. Bunlar bence balatayı sıyırmışlar, bunların kayış kopmuş, kafayı kırmış bunlar" dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin ilçe başkanlıkları için İzmir'e geldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Platformu Topluluğu öğrencileriyle bir araya gelen İnce, hem gazetecilerin hem de öğrencilerin sorularını yanıtladı. Gündem değerlendirmesiyle konuşmaya başlayan İnce şunları dile getirdi:

BUNLARIN KAYIŞ KOPMUŞ

“Türkiye'de siyaset kurumunun konuştuğu işlere bakın. Biz gelmeden önce buzdolabı yoktu. Erdoğan öyle diyor. Sanki biz yiyeceklerimizi ağaç kovuğunda saklıyorduk. Yine geçenlerde biz gelmeden önce ambulans yoktu diyor.

Doğru ambulans yoktu cankurtaran vardı. Sonra Çanakkale köprüsüne geliyor ‘200 liracık’ diyor. Ortağı çıkıyor paranız yoksa yüzerek geçin diyor. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü çıkmış çok kuyruk vardı, çok kuyruk olduğu için biz de zam yaptık diyor.

Yüzde yüz daha zam yap müşteri sıfırlansın hiç kimse gelmesin. Bunu siyasetle açıklayamazsınız. Bu sadece argoda açıklanır. Bunlar bence balatayı sıyırmışlar, bunların kayış kopmuş, kafayı kırmış bunlar.



3M'Yİ KONUŞMAK İSTERDİM; MATEMATİK MİZAH MUTLULUK

Bilim diyoruz hukuk diyoruz vicdan diyoruz. Bugün neyi konuşmamız lazım bizim. Yapay zekayı, akıllı sistemleri, robotları konuşmamız lazım. Geleceğin dünyasında elektronik çocuklarımız olacak onlar bizim. İklim değişikliğini konuşmak isterim. Güneş pillerini konuşmamız lazım.

Aslında 3M'yi konuşmak isterdim; matematik, mizah ve mutluluk. Bankacılık ve finans sektörünü konuşmalıyız. Mesela bir savaş var. Önceden savaş tanklar, uçaklar, makineli tüfekler arasında oluyordu.

Şimdi cephede savaş var, sivillerde de savaş var, bankalarda savaş var, sosyal medyada da savaş var. Sosyal medyada karşı devletin moralini bozmak için olağanüstü propagandalar yapılıyor. Yani savaş sadece cephede yapılmıyor.

BİLİM HUKUK KONUŞMAYACAK BİR DÜZEN VAR

Ben rakiplerimle gençlerin karşısına çıkıp yapay zekayı, değişen dünyayı konuşmak çok isterdim ama onlar ambulans mı vardı, buzdolabı mı vardı, dindar nesil yetiştireceğiz… Kimi Atatürk'ü kimi dini sömürecek ama bilim konuşmayacak hukuk konuşmayacak böyle bir düzen var ne yazık ki.”

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