İndirim kuponlu ekmek uygulamasına pide fırınları da dahil edildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Fırıncılar Odası’yla yaptığı iş birliğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlatılan ekmekte indirim kampanyasına pide fırınları da dahil edildi.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

SÖZCÜ'nün manşetinde yer alan Ekmekte Kupon Devri başlıklı haberde, kuponların her yerde geçmediği eleştirileri üzerine, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi daha önce sadece somun ekmeği için geçerli olan uygulamayı kentteki tüm pide fırınlarında da uygulanma kararı aldı.

Yeni kararın uygulanmasıyla ilgili pide fırınlarını ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vatandaşların iftar saatinden hemen önce sıcak ekmek alma istekleri nedeniyle zaman zaman yaşanan yoğunluğun önlenebilmesi için, indirimli ekmek satışına pide fırınlarının da dahil edildiğini belirtti.

PİDE FIRINLARI DA SİSTEME DAHİL EDİLDİ

Şahin, “Yapılan indirimle 2 lira 25 kuruş olan pide ekmek, uygulamadan yararlanan vatandaşlar için 1 buçuk lira oldu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yararlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız kampanya doğrultusunda ister somun, ister pide ekmeğini ekmek başı 1 TL indirimle alabilecekler” dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sadece Ramazan ayı ile sınırlı olmayan kampanyanın, fırınlar ve pidecilerin gönüllüğü üzerinden yıl boyu çalışmaya devam edeceğini belirterek, “Vatandaşımıza Ramazan'da destek amacıyla başlattığımız bu uygulamanın ekmeğin karne ile satıldığı yolunda eleştirel kampanyaya dönüşmesinden üzüntü duyduk. Oysa, yaptığımız uygulamanın vatandaşa destek amaçlı verilen alış-veriş kartlarından bir farkı yok” diye konuştu.

YARARLANACAK VATANDAŞLARI VALİLİK BELİRLEDİ

Başkan Şahin, ekmek indirim kuponundan yararlanacak vatandaşların Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda kaydı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlardan seçildiğini vurgularken, “Uygulama henüz başlangıç aşamasında olduğu ve katılacak fırınlar peyderpey arttığı için bazı bölgelerde sıralar oluşabilmekte. Bunu önlemek için indirimli ekmek satan fırınların yaygınlaşmasını sağlama çalışmalarımız sürüyor. Ekmek indirim kuponu en başından bu yana sadece ekmek ve pide üreten fırınlar düşünülerek tasarlanmıştır. Marketler bu sisteme zaten dahil edilmemiştir. Haliyle ‘hiçbir markette geçmiyor' eleştirisi haksızdır. Ekmek karnesi çeşitli nedenlerden dolayı piyasaya ekmek arzının yetersiz olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Gaziantep'te ekmek üretiminde herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı kuponlar indirim kuponudur. Bazı haberlerde ve sosyal medyada belirtildiği üzere ‘karne' ile uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir İndirim kuponlu ekmek dönemi