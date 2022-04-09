İngiliz çöpleriyle mücadele için Adana’ya gelen Haluk Levent duyurdu: 1 ay içinde temizleyecekler

İngiltere’den getirtilen tonlarca çöpün yarattığı sorunların çözümü için Adana'da görüşmeler gerçekleştiren Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, "Geri dönüşüm işletmeleri Adana’nın 18 ayrı bölgesindeki çöp (atık) yığınlarını en geç 1 ay içinde temizleyecekler. “Biz de bu durumdan rahatsızız. Sorumlular bulunup cezalandırılsın. Biz de her gün denetlenmeye hazırız” dediler. Ve söz verdiler!" açıklamasında bulundu.

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Ceyhun ÖZGÖNÜL /ADANA

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, İngiltere'den getirtilen tonlarca çöpün yarattığı sorunlara çözüm arayışları için Adana'ya gelmişti. Haluk Levent, memleketi Adana'da çöp sorunlarıyla ilgili olarak, aralarında geri dönüşüm işletmeleri, Vali Süleyman Elban ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da bulunduğu çeşitli kesimlerle toplantılara başladığını duyurmuştu.

“EN GEÇ 1 AY İÇİNDE TEMİZLEYECEKLER”

Haluk Levent, görüşmelerinin ardından bugün basın açıklamasında bulunarak gelişmeleri ve talepleri şöyle aktardı:

*Geri dönüşüm işletmeleri Adana'nın 18 ayrı bölgesindeki çöp(atık) yığınlarını en geç 1 ay içinde temizleyecekler. ‘Biz de bu durumdan rahatsızız. Sorumlular bulunup cezalandırılsın. Biz de her gün denetlenmeye hazırız’ dediler ve söz verdiler!

*Geri dönüşüm şirketlerinin etkin bir şekilde denetlenmesi, ithal atıkların analizlerinin yapılması, gelen plastik miktarı, oluşan atık miktarın ve bunların nasıl bertaraf edildiğinin kamuoyu ile şeffaf paylaşılmasını istiyoruz.

“YERLİ ATIĞA TEŞVİK KONUSUNDA İYİLEŞTİRME BEKLİYORUZ”

*Atık konusunda artık ‘İngiliz çöpü’ kavramı olmasın istiyoruz. Kendi atıklarımızın değerlendirilmesinin vakti geldi. Yeni adımlar atıldı ama hem toplumu bilinçlendirme hem de yerli atıka teşvik konusunda da iyileştirmeler bekliyoruz.

“CEZAİ YAPTIRIMLAR ARTIRILMALI”

*Denetim denetim denetim! Bir kez daha bu sorunun yaşanmaması için kamu denetiminin arttırılmasının yanı sıra “gelişigüzel atık bırakanlar, kendi deposunu yakanlar, gecenin bir vakti bir yerlere atık terk edenler” için cezai yaptırımlar arttırılmalı.

“TÜM YOLLARI DENEYECEĞİZ”

*Güzel Adana'nın bu çöp(atık) sorunu STK'larla yaptığımız toplantılarla çözüme kavuştu mu? Tabii ki değil! Bu bir adım sadece. Süreci takip edeceğiz. Ve bir kez daha bu sorunla karşılaşırsak tüm Adana ile birlikte yürümek dahil çözüm için ne gereken tüm yolları deneyeceğiz.

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