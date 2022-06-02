İp yumağına gizlediği altınlarını torunları sokağa attı

Osmaniye'den bir yakınının düğünü için Adana'ya giden Nuhuya Önal'ın (82) içine 11 Cumhuriyet altını gizlediği ip yumağı, torunları tarafından sokağa atıldı. Altınlarını kaybettiğini fark eden Önal, fenalık geçirdi. Sokağı süpürürken yumağı bulan temizlik işçisi Ömer Kaplan (47), altınları Önal'ın kızı Nurten Çelik'e teslim etti.

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşayan Nuhuya Önal, 21 Mayıs’ta bir yakınının düğününe katılmak için oğlu Mehmet Akif Önal’ın Adana’daki evine gitti.

Önal’ın çantasında taşıdığı içinde 11 Cumhuriyet altınını sakladığı ip yumağını alan torunları, bir süre oynadıktan sonra sokağa attı. Önal, evine döndükten sonra altınlarının kaybolduğunu fark edince fenalık geçirdi. Oğlu, apartmanın çevresinde altınları aradı ancak bulamadı.

Yüreğir Belediyesi temizlik işçisi 6 çocuk babası Ömer Kaplan, Önal ailesinin evinin bulunduğu Dadaloğlu Mahallesi’nde çalışırken ip yumağını buldu. Kaplan, işe yarar düşüncesiyle yumağı alıp eve götürdü. Yumağın içindeki altınları bulan Zemzem Kaplan, eşi Ömer Kaplana haber verdi.

Ömer Kaplan da yumağı önünde bulduğu apartmana gidip, zilleri tek tek çalarak bu sırada ağabeyinin evinde bulunan Nuhuya Önal’ın kızı Nurten Çelik’e ulaştı. Kaplan, altınları Önal’ın kızına teslim etti.

ÇOK DUYGULANDIK

Nurten Çelik, altınların bulunacağına ihtimal vermediklerini belirterek, Annem eve döndükten sonra kaybolduğunu fark etti. Geçtiğimiz hafta Ömer Bey apartman yöneticisiyle konuşurken kulak misafiri oldum. Altınların sahibini arıyordu. Hemen annemin altınlarının kaybolduğunu söyledim. Annem çok üzgündü, sürekli ağlıyordu. Bu dönemde böyle bir davranış, bizi çok duygulandırdı diye konuştu.

YİNE OLSA AYNISINI YAPARIM

Altınları bulan Ömer Kaplan ise, “Apartmanların etrafında çim biçme ve ağaç budama işlemi yaparken bir ip yumağı bulduk. Sağlam olduğunu görünce eve götürdüm. Eşim altınların olduğunu fark etti ve bana söyledi. Ben de hemen yumağı bulduğum bölgedeki apartman sakinleriyle görüştüm.

O sırada Nurten Abla geldi. Altınlarının kaybolduğunu söyledi. Neyin içinde, kaç altın olduğunu sordum. Cevaplayınca, altınlarının ben de olduğunu söyledim. Sevindi, çığlıklar attı. O ağlarken ben de duygulandım. Çok mutluyum. Yine olsa aynısını yaparım” ifadelerini kullandı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Ömer Kaplanı, bu örnek davranışından dolayı tebrik edip, çeyrek altın hediye etti. (DHA)