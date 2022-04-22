Abone Ol

Irak’ın kuzeyindeki PKK hedefleri füzelerle vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKKya yönelik başlattığı 'Pençe- Kilit Operasyonu' kapsamında; Hakkari'nin Derecik ilçesinde konuşlu askeri birlikten belirlenen noktalara füze atışları yapıldı. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Irak’ın kuzeyindeki PKK hedefleri füzelerle vuruldu

Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yuvalanan teröristlere yönelik yürütülen ‘Pençe-Kilit Operasyonu’ kapsamında; Hakkari’nin Derecik ilçesindeki 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı’ndan bugün de belirlenen hedeflere füze atışları yapıldı.

Füze atışları 10 dakika sürdü. İnsansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen PKK hedefleri Türkiye’nin milli imkanlarıyla geliştirilen ve 280 kilometre menzili ‘Bora’ füzeleriyle vuruldu. (DHA)

MİT, PKK'nın iki üst düzey yöneticisini etkisiz hale getirdi İlginizi Çekebilir MİT, PKK'nın iki üst düzey yöneticisini etkisiz hale getirdi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Hakkâri Irak Kobani PKK Suriye Terör terör örgütü TSK Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye