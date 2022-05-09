Iraklıyı kiralık katil tutan İngiliz kadın, Türk’ü öldürttü

Seydikemer-Antalya karayolunda bulunan dere yatağı içerisinde bir ceset bulunması üzerine JASAT ekipleri soruşturma başlattı. Cinayetin azmettirici İngiliz kadın ve olayı gerçekleştiren Irak uyruklu şahıs tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Seydikemer-Antalya karayolu Boğalar Mahallesi Atlıdere yol ayrımı üzerinde bulunan dere yatağı içerisinde bir ceset bulunması üzerine JASAT ekipleri soruşturma başlattı.

Yapılan araştırma sonucu cesedin Kerim Bozan isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Yapılan araştırma sonucu olayı azmettirenin İngiliz uyruklu E.R.O. şahıs olduğu, cinayetin gerçekleştirenin ise Irak uyruklu H.M.S. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

İTİRAF ETTİ

Yapılan operasyon ile şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin alınan ifadelerinde H.M.S. isimli şahsın gönül ilişkisi bulunduğu öğrenilen İngiliz uyruklu E.R.O. isimli şahıs tarafından azmettirilmesiyle maktulü iple boğmak suretiyle öldürdüğünü itiraf etti.

Tamamlanan adli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen E.R.O. ve H.M.S. isimli şahıslar tutuklanarak Eşen Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu sevk edildi. İHA



İlginizi Çekebilir Azra'yı öldürüp, 13 parçaya ayıran sanık: İstemeden öldürdüm

İlginizi Çekebilir Meksika'da alkollü sürücü 6 kişiyi öldürdü