İran, Ukrayna plakalı TIR’lara izin vermedi, Sarp Sınır Kapısı’nda yoğunluk başladı

Rusya’ya destek verdiğini açıklayan İran, Ukrayna plakalı TIR'lara ambargo uyguladı. Türkiye üzerinden tekrar ülkelerine dönmek isteyen TIR sürücüleri Sarp Sınır Kapısında dönüş yoğunluğuna neden oldu.

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Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açması sonrası Rusya'yı desteklediğini açıklayan İran, Orta Asya ülkelerine İran üzerinden yük götüren Ukrayna plakalı tırlara ambargo uygulayarak sınırlarından girişlerine izin vermedi. Bu nedenle ülkelerine geri dönmek isteyen Ukraynalı TIR sürücüleri Sarp Sınır Kapısı’nda yoğunluğa neden oldu.

Türkiye’nin Gürcistan sınırında, Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı’nda bu kez Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle TIR yoğunluğu yaşanıyor.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı’nı kullanarak Gürcistan-Azerbaycan-İran üzerinden Orta Asya ülkelerine yük götüren Ukraynalı TIR sürücülerini İran sınırlarından içeriye almadı. Rusya'ya destek verdiğini açıklayan İran, Ukrayna plakalı TIR’lara ambargo uyguladı. Türkiye üzerinden tekrar ülkelerine dönmek isteyen TIR sürücüleri Sarp Sınır Kapısında dönüş yoğunluğuna neden oldu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan genelgeyle Ukraynalı TIR’ların sınır kapılarında geçişlerinde kolaylık sağlanmaya başlandı.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, savaşın bir an önce bitmesi temennisinde bulundu. Akyürek, “İran'ın, Ukrayna tırlarının girişlerin durdurulması, kara hudut kapıları üzerinde ülkemize doğru artan yoğunluğu neden oldu. Bizim temennimiz eğer bu savaş süreci kısa sürede sonuçlanırsa ki umudumuz odur. Burada Sarp Kara Hudut Kapısı bu yoğunluğu kısa sürede atlatacaktır” ifadelerini kullandı.