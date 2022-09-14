İŞİD finansörlerine operasyon

İstanbul’da terör örgütleri IŞİD ve HTŞ’ye finans sağlayan bir gruba yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 9 şüpheli yakalanırken 58 bin 950 euro ve 37 bin lira ele geçirildi.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerince gerçekleştirildi. TEM ekipleri, IŞİD ve HTŞ'ye yönelik çalışmalarında bazı şüpheliler tespit etti.

Terör örgütlerine ‘İnfak’ adı altında yardım toplayan şüpheliler TEM ekiplerince takibe alındı.

Yapılan çalışmaların ardından belirlenen 12 adrese dün sabah operasyon düzenlendi. TEM operasyon timinin düzenlediği baskında 58 bin 950 euro, 37 bin 600 lira ve 400 dolar para ile bazı dijital malzemeler ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında “Terörizmin Finansmanı” ve “Silahlı Terör Örgütü Üyeliği” suçlarından işlem yapıldığı belirtildi. Şüphelilerin TEM şubedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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