The Guardian yazmıştı: IŞİD’lileri yurt dışına kaçıran şüpheliler yakalandı

İngiltere merkezli The Guardian Gazetesi’nin uluslararası bir kaçakçılık şebekesinin İstanbul üzerinden IŞİD üyelerini Avrupa’ya ve Amerikaya kaçırdığı iddiası polisi harekete geçirdi. Şüphelilerin "Telegram" grubuna sızmayı başaran polis, yasal olarak yabancılara vize danışmanlık hizmeti sunan 2 firmaya operasyon düzenledi. Türkmenistan ve Mısır uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM

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The Guardian Gazetesi'nde 31 Ocak'ta Vera Mironova ve Bethan McKernan imzasıyla yayınlanan bir haberde, bazı IŞİD üyelerinin de aralarında bulunduğu kişilerin sahte pasaport ve vizelerle Avrupa ve Amerika'ya kaçırıldığı iddia edildi.

Haberde, şüphelilerin, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçtiği, Özbek bir şebekenin hazırladığı sahte pasaportları kullandıkları öne sürüldü. Sahte Rus pasaportu temin edilen bazı kişilerin de Meksika'ya gönderildiği iddia edildi.

Meksika'ya giden kişilerin ise ABD sınırına yöneldiği belirtildi. Haberde sahte pasaport işlerini yapan kişilerin Telegram üzerinden “İstanbul Global Danışmanlık” diye bir grup açtıkları da belirtildi. Haberde bazı bilgiler ABD İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırıldı.

POLİS TELEGRAM GRUBUNA SIZDI

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri iddialar üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri önce Telegram üzerinden yayınlanan 2 gruba sızdı.

İşlem yapan şüphelinin Özbek değil Türkmenistanlı olduğu belirlendi. Polis ekipleri, gruptaki görüşmelerden İstanbul'da yabancılara yönelik vize danışmanlık işi yapan 2 adres tespit etti. Çalışmaların devamında 4 şüpheli belirlendi.

DÖRT ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri, Şirinevler ve Esenyurt'taki adreslere düzenlenen baskında, Türkmen uyruklu Bek Mohamad Maradow, Didar Ş., Mısır uyruklu Muhammed Khamis Mahmod N. ve eşini gözaltına alıdı. Ancak Fatma Çolak N.'nin hamile olması sebebiyle emniyete götürülmediği belirtildi.

PASAPORT, VİZE, İZİN BELGESİ

Yakalanan şüphelilerin adresinde 8 Türk pasaportu, 11 Türkmenistan pasaportu, 36 farklı uyruklu şahıslar adına düzenlenmiş ikamet izin belgesi, sahtecilik yolu ile pasaportlara uygulanmak üzere temin edilmiş çok sayıda renkli vize fotokopisi ele geçirildi. Polis ekiplerince ele geçirilen pasaportların 8'inin Türk pasaportu olduğu ve haklarında çalıntı başvurusu olduğu öğrenildi.

YABANCI KİŞİLERE AİT PASAPORTLAR

Yabancılara ait pasaportlarda ise Türkiye'ye giriş çıkış kaydı bulunmadığı, yurt dışından çalınmış olabileceği ifade edildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilirken, soruşturmanın devam ettiği ve yeni gözaltıların olabileceği belirtildi.

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