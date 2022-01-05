IŞİD ve El-Kaide bağlantılı 5 kişinin malvarlığının dondurulması kararı kaldırıldı

IŞİD ve El Kaide bağlantılı 5 kişinin malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin karar kaldırıldı.

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IŞİD ve El Kaide bağlantılı 5 kişinin malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin kararda değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nda şu ifadelere yer verildi:

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki listenin, “DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler” başlıklı bölümünde yer alan, “Mevlüt Kar”, “Denis Mamadou Gerhard Cospert”, “Nayef Salam muhammad Ujaym Al-Hababi”, “Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali” ve “Tuah Febriwansyah” isimli şahıslara ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu karara karşı Resmi Gazete’de yayımını izleyen 60 gün içinde Danıştay’da dava açılabilir.

DENIS CUSPERT: TÜRKİYE’DEKİ ALMAN HEDEFLERİNE SALDIRI…



Deso Dogg lakaplı rapçi Denis Mamadou Gerhard Cuspert, 1995 yılında başladığı rap kariyerini psikolojik sorunları yüzünden bırakmış ve 2010 yılında Müslüman olduğunu açıklamıştı. Almanya hükümeti 2013 yılında ‘Türkiye’de Alman hedeflerine intihar saldırısı düzenleyebilir’ uyarısı yapmıştı. Suriye’de Ebu Talha el-Almani adıyla savaşan rapçinin Esad güçlerinin düzenlediği hava saldırısında ağır yaralandığı, felç olduğu ve öldüğü iddiaları yayılmıştı.

MEVLÜT KAR: ALMANYA DOĞUMLU TÜRK VATANDAŞI

Mevlüt Kar, Almanya doğumlu, Alman ve Türk vatandaşı. ABD’de 2012 yılında Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine aldı. OFAC tarafından yapılan açıklamada, Kar’ın İslami Cihat Birliği’ne üye kazandırdığı, üyelerine patlayıcı tedarik ettiği ileri sürülmüştü. Gıyaben yargılandığı davada, Lübnan’da El Kaide hücresi kurma girişiminden 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti. CIA ve MİT muhbiri olduğu iddia edilmişti.

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