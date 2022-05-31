IŞİD’e finans sağlayan şüpheliler operasyonla yakalandı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e para transferi gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheliden 3’ü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerince gerçekleştirildi. TEM ekipleri terör örgütüne finans sağlayan bazı şüphelileri belirleyince harekete geçti. Araştırmalarda şüphelilerin infak, zekat ya da yardım adı altında IŞİD için para topladığı anlaşıldı.

Paravan işlemler üzerinden IŞİD'e para gönderen şüphelilere yönelik “6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” ve “Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak” suçlamasıyla 6 şüpheli için gözaltı kararı alındı.

Şüphelilerin yakalanması için bu sabah operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolü sonrasında emniyete götürüldü.

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