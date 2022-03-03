İskender füzesi nedir? İskender füzesi menzili ve özellikleri…

Rus yapımı bir kısa menzilli balistik füze olan İskender füzesi, nükleer başlık da taşıyabilme kapasitesine sahip olmasıyla biliniyor. İskender'in bir dizi misket bombası, termobarik, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı, sığınak delici ve radarsavar görevleri için bir elektromanyetik darbe de dahil olmak üzere birçok farklı konvansiyonel savaş başlığı bulunuyor.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken balistik füze olan İskender füzesi de fırlatıyor. İskander füzesinin belgelenen ilk kullanımı, Hollandalı gazeteci Stan Storimans’ın 12 Ağustos 2008’de Gori’de ölümünün ardından Rus-Gürcü savaşı sırasında gerçekleşmişti.

İSKENDER FÜZESİ NEDİR?

9K720 İskander, Rus yapımı bir kısa menzilli balistik füze sistemidir. İskander’in bir dizi misket bombası, termobarik, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı, sığınak delici ve radarsavar görevleri için bir elektromanyetik darbe de dahil olmak üzere birçok farklı konvansiyonel savaş başlığı bulunmaktadır. Aynı zamanda nükleer başlık da taşıyabilme kapasitesine sahiptir.Füzenin, 2020 yılına kadar eski OTR-21 Toçka sistemlerinin yerini alması planlanıyor.

İskander OTRK’nın geliştirilmesine KPSS Merkez Komitesi ve SSCB Bakanlar Konseyinin 12.21.1988, № 1452-294 “Iskander OTRK’nin yaratılmasına yönelik geliştirme çalışmalarının başlangıcı hakkında” kararnamesine uygun olarak başlandı, sonuç olarak, SSCB Bakanlar Kurulu Başkanlığı Askeri-Sanayi Komisyonu’na Oka OTRK yerine bir füze sistemi oluşturma ihtiyacını kanıtlayan ve ABD Orta Menzilli ve Daha Kısa Menzilli Füzelerin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Antlaşma hükümlerine tabi olmadığını söyleyen, KBM (Makine Mühendisliği Tasarım Bürosu) baş tasarımcısı S.P. Nepobedimıy`ın kişisel çabaları dahil 11 Ekim 2011’de, güncellenmiş İskender-M füze sisteminin yeni savaş ekipmanı ile test edilmesinin ilk aşaması tamamlandı. İskender-M kompleksinin 9M723 füzesi, yeni bir korelasyon rehberlik sistemi ile donatılmıştır.

İSKENDER FÜZESİ MENZİLİ NE KADAR, ÖZELLİKLERİ NELER?

İskender füzesi harekat menzili 50-500 km arasında olduğu öngörülüyor.

Konvansiyonel savaş başlıkları ile düşmanın harekat teşkilatının derinliklerindeki küçük boyutlu ve alan hedefleri ile çatışmak için tasarlanmıştır. Taktik nükleer silahlar için bir teslimat aracı olabileceği varsayılıyor.

Büyük olasılıkla hedefler:

hava savunma sistemleri

füze savunma sistemleri

komuta merkezleri ve iletişim merkezleri

havaalanlarında uçaklar ve helikopterler

kritik altyapı (depolar, köprüler vb.)

birlik ve teçhizat konsantrasyonları (yürüyüşteki sütunlar, teçhizat için depolama alanları, vb.)

operasyonel-taktik füze sistemleri

tümen topçu: çoklu fırlatma roket sistemleri, uzun menzilli topçu

gemiler (hareketli bir geminin koordinatlarının kıyı gemi karşıtı komplekslerinin veya AWACS uçağının radarından iletilmesiyle radyo iletişimi yoluyla füzenin harici kontrolünü gerektirir)

Savaş özellikleri

Olası dairesel sapma: 10–30 m (kullanılan yönlendirme sistemine bağlı olarak); 5–7 m

(“Iskander-M” korelasyon güdümlü bir füze kullanarak).

Füze fırlatma ağırlığı: 3800 kg.

Savaş başlığı ağırlığı: 480 kg.

Uzunluk 7,3 m.

Çap 920 mm.

Yörüngenin ilk bölümünden sonra roket hızı: 2100 m/s[21]. Uçuş sırasında maksimum aşırı yükler 20-30G’dir (roket uçuş sırasında hem yükseklik hem de uçuş yönünde manevralar). Maksimum yörünge yüksekliği – 100 km’den fazla.

Minimum hedef vuruş aralığı: 50. Maksimum hedef imha menzili: 500 km İskender-K (2500 km’ye kadar P-500 seyir füzesi ile).

Rehberlik: INS, GLONASS, optik arayıcı.

İlk füzeyi fırlatma süresi: 4-16 dakika.

Fırlatmalar arasındaki aralık: 1 dakika (iki füzeli bir 9P78 fırlatıcı için).

Çalışma sıcaklığı aralığı: −50 °C ila 50 °C

Hizmet ömrü: sahada 3 yıl olmak üzere 10 yıl.