İSKİ Genel Kurulu’nda gerginlik

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu’nda suya zam teklifi görüşmesi sırasında meclis üyeleri arasında kavga çıktı. İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’ın AKP’lilere yönelik “Halk sizi buralara sokmayacak” sözü üzerine meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü. Oturuma ara verildi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde toplanan oturumunda, İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştiriliyor.

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan, İstanbul'da suya yapılacak zammın belirleneceği oturum 15.30 sıralarında başladı. AKP, CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri arasında uzun süre zam oranı ve Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizle ilgili sert tartışmalar yaşandı.

“İKİYÜZLÜ SİYASET”

Saat 18.30 sıralarında söz alan AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, şunları söyledi;

*Trajik bir meclis yaşıyoruz. İkiyüzlü bir durumla karşı karışayız. Bu genel kurula bizi kim çağırdı? İSKİ'nin su zammı talebi var gelin görüşelim dediler.

*Bu kadar ikiyüzlü siyaset yapmanın bir anlamı var mı? Sizi anlıyorum çok zor durumdasınız. Genel başkanının fatura ödemeyeceğim diye kampanya yaparken CHP'li İBB en insani şey olan suya zam yapmak için olağanüstü genel kurul çağrısı yapıyor. Bunu anlıyorum zor bir şey. Şu an genel başkanınızla tezat içindesiniz anlıyorum.

*Bundan kurtulmak için İstanbullunun aklıyla alay etmeyin. Geldiğinizde su 4 TL ile bugün 10 lira öneriyorsunuz. Ama zam için toplanmadık diyorsunuz. İnsan utanır. Su ile atık suyu ayırmış.

*Sizin kafanız çalışmıyor olabilir. İstanbul halkının kafası çalışır. Eğer zam teklifleri yoksa bu toplantı gündemsiz kalmıştır toplantıyı dağıtabilirsiniz. Devlet doğalgaz faturasının yüzde 75'ini ödüyor. Siz 4 liralık suyu 10 liraya çıkarıyorsunuz. Zam yapmıyoruz diyorsunuz.

*Bizim verdiğimiz zam oranı ile bile İstanbul Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanacak. CHP'li İBB suya yüzde 90-175 hatta yüzde 300 zam teklif ediyor. Tekliflerini geri çekiyorlarsa toplantı gündemsiz kalmıştır.

“TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİNDEN SİZ SORUMLUSUNUZ”

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise şunları söyledi;

*Tevfik beyin tek doğru söylediği şey ‘İstanbul halkının kafası çalışır', doğru. 2019 seçiminde bu tescil edildi. Söylediği gibi zam teklifimiz yok. Ülkenin ekonomisinden siz sorumlusunuz. Dolar kurundan siz sorumlusunuz.

*Halk yoksulluk içinde yaşıyor. Yaptığınız zamlar yüzünden bütçede 4.5 milyarlık artış yapmamız bunun finanse etmemiz gerekiyordu. Yüzde 127 elektriğe zam geldi. İSKİ elektrikle çalışıyor. Melen'den su nasıl geliyor? Hem ek ödenek hem de o ödeneğe karşı gelen zam istedik. Zamma fiyat ayarlaması diyen sizsiniz.

*Evlerde 100 liranın altında kalan tek fatura, su faturasıdır. Bütün kurumları tahrip ettiniz, İSKİ'yi de tahrip etmek istiyorsunuz. İstanbul sizden kurtuldu, Türkiye de kurtulacak. Bunun hazımsızlığını yaşıyorsunuz. Elektriğe yüzde 127 zam yapacaksın, suya dalga geçer gibi yüzde 25 zammı uygun görüyor. İnsan içine nasıl çıkacaksınız?

“HALK SİZİ BURALARA SOKMAYACAK”

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da şu ifadeleri kullandı;

*Ben ilk defa Tevfik beyi bu kadar hararetli gördüm. Niye bu kadar stres yapıyorsunuz? Bir tarife oluşturmamız gerek. Tevfik bey devlet yüzde 75 sübvanse ediyor diyor. Vatandaş kimsenin dilencisi değil milli gelirini yükseltin kendisi öder. Ülkeyi Zimbabve seviyesine indirdiniz.

*Ekmek kuyruklarına insanları getiren sizsiniz. İstanbul halkı size aklı başında olduğunu 31 Mart da gösterdi, 23 Haziran'da da. Burada akıllanmayan sizsiniz. Gidiyorsunuz, çok hızlı gidiyorsunuz. Biz burada konuşurken dışarı çıktığınız gibi kimi meclis üyeleriniz var, belediye başkanlarınız var yarın öbür gün buralardan içeri giremeyecek. Halk sokmayacak sizi buralara.

KAVGA ÇIKTI

Özkan’ın “Halk sokmayacak sizi buralara” sözüne AKP'li meclis üyeleri tepki gösterdi. Bir AKP'li meclis üyesi Özkan'ın konuşma yaptığı noktaya doğru bağırarak yürümeye başladı. Özkan “Ne yapmaya çalışıyorsun, fedai misin” diye tepki gösterdi. Meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüyünce oturuma 15 dakika ara verildi.

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