İSKİ’den balık ölümleri açıklaması: Endüstriyel kirliliğe rastlanmadı

Alibeyköy Deresi’nde meydana gelen balık ölümleri ile ilgili İSKİ’den açıklama yapıldı. Açıklamada “Alibeyköy Deresi'nde 2022 yılı içerisinde 4 farklı noktasında temizlik çalışması gerçekleştirilmiştir. Son çalışma ise 3 Ağustos tarihinde tamamlanmıştır. Dereden alınan numunelerin incelenmesi neticesinde suda herhangi bir endüstriyel kirliliğe rastlanmamıştır” denildi.

Sibel GÜLERSÖYLER

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İSKİ'den Alibeyköy Deresi'nde meydana gelen toplu balık ölümlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Balık ölümlerinin dere temizliğinin yapılmamasından kaynaklandığı iddialarına yanıt verilerek “İdaremiz, İstanbul’daki tüm derelerde olduğu gibi Alibeyköy Deresi’nde de periyodik temizliklerine devam etmektedir. 2022 yılı içerisinde derenin 4 farklı noktasında temizlik çalışması gerçekleştirilmiştir. Son çalışma ise 3 Ağustos tarihinde tamamlanmıştır” denildi.

“ENDÜSTRİYEL KİRLİLİĞE RASTLANMADI”

Açıklamada periyodik kontrollerin de devam ettiği belirtilerek “İhtiyaç halinde yeni temizlik çalışmaları yapılacaktadır. Ayrıca dereden alınan numunelerin incelenmesi neticesinde suda herhangi bir endüstriyel kirliliğe rastlanmamış sudaki çözünmüş oksijen seviyesinin de Yer Üstü Su Kalitesi Yönetmeliği limitlerine uygun olduğu gözlenmiştir” denildi.

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