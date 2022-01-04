İSKİ’nin 12 saatlik su kesintisi başladı! Sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan duyuruya göre isale hattındaki bağlantı çalışmaları sebebiyle Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de bazı mahallelerinde 10:00 – 22:00 saatleri arasında 12 saatlik su kesintisi olacak.
İSKİ yayınladığı duyuru ile vatandaşlara su kesintisi uyarısında bulundu. İSKİ'den yapılan açıklamada, “Sarayburnu – Beşiktaş – Sarıyer Ø900 mm isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları sebebi ile 04 Ocak 2022 Salı 10:00 – 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir.” denildi.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER
BEYOĞLU
Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu
BEŞİKTAŞ
Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız
ŞİŞLİ
Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy