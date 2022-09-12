‘İŞKUR ve TÜİK arasındaki bağ iyice kopmuş’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK temmuz ayı iş gücü verilerini değerlendirdi. İşsizlik verilerinde devletin iki kurumu arasındaki çelişki olduğuna dikkat çeken Ağbaba, "İki kurum arasındaki bağ iyiden iyiye kopmuş vaziyette. İŞKUR işsizlik arttı dedikçe TÜİK inatla işsizlik azaldı demeye devam ediyor." dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

“TÜİK KENDİ VERİLERİYLE DAHİ ÇELİŞKİYE DÜŞMÜŞ”

İşsizlik verilerinde devletin iki kurumu olan İŞKUR ve TÜİK arasındaki bağın koptuğunu söyleyen Ağbaba, “İŞKUR işsizlik arttı dedikçe TÜİK inatla işsizlik azaldı demeye devam ediyor. TÜİK, Temmuz ayında işsizliğin bir önceki aya göre 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi olduğunu açıklıyor. Temmuz ayında İŞKUR'A kayıtlı işsiz sayısı TÜİK tarafından açıklanan işsiz sayısından tam 93 bin kişi fazla. İŞKUR'A kayıtlı işsiz sayısı Temmuz ayında 3 milyon 538 bin kişi ile TÜİK'İN resmi işsiz sayısını geçmiş durumda.

TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl 3 milyon 752 bin olan işsiz sayısı 307 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bine düşmüş. Lakin İŞKUR verilerine göre ise geçtiğimiz temmuz ayından bu yılın temmuz ayına kayıtlı işsiz sayısı 542 bin 669 kişi artmış. Aradaki fark tamı tamına 849 bin 669 kişi. TÜİK tarafından açıklanan mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü yani geniş tanımlı işsiz sayısında ki oran ise son bir ayda 2 puan artmış durumda.

Haziran ayında 7 milyon 635 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı son bir ayda tam 780 bin kişi artarak 8 milyon 415 bin kişiye ulaşmış durumda. TÜİK bir yandan işsizliği düşük gösterirken öte yandan yine kendi verilerinde işsizliğin yükseldiğini açıklıyor. TÜİK kendi verilerinde dahi çelişkiye düşmüşken, kimsenin TÜİK verilerine güvenmesini beklemesin” ifadelerini kullandı.

“TÜİK VERİLERİ BİN BİR YALAN VE ALDATMACA İLE DOLU”

“Ayrıca işsizliğin TÜİK eliyle düşük gösterildiğini kanıtlayan bir başka veri ise işsizlik sigortası başvurularındaki artıştır.” diyen Ağbaba sözlerini şöyle tamamladı: “Haziran ayı ile Temmuz ayı arasında çalışırken işsiz kaldığı için işsizlik sigortasına başvuran işsiz sayısındaki artış ise son bir ayda 133 bin kişi. Ama TÜİK'E göre haziran ayından temmuz ayına işsiz sayısında 113 bin kişilik azalış var. İster aşağıdan, ister yukarıdan nereden bakarsak bakalım TÜİK verileri bin bir yalan ve aldatmaca ile dolu.”

İlginizi Çekebilir 3.5 milyon işsiz İŞKUR'un kapısını çaldı

İlginizi Çekebilir TÜİK: Ekonomiye güven ağustosta yükseldi