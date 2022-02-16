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Isparta Valisi görevine döndü

Covid 19'a yakalanan ve geçici olarak görevden alınan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun görevinin başına döndüğü öğrenildi.

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Isparta Valisi görevine döndü

Isparta’da 6 Şubat’ta Covid testi pozitif çıkan Ömer Seymenoğlu’nun yerine İçişleri Bakanlığı vali yardımcısı görevlendirilmek yerine merkez valisi Osman Kaymak'ı geçici görevle Isparta'ya gönderdi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Afetle mücadelenin aksamaması için, Ömer Seymenoğlunun karantina süresince, vali mülkiye müfettişi Osman Kaymak, Isparta Vali Vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi.

Karantina dönemi sona eren ve sağlık durumu iyi olan Vali Ömer Seymenoğlu’nun dün görevinin başına döndüğü bildirildi.

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