İsrail ile yeni dönemin fotoğrafı
İsrail Büyükelçisi Lillian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Büyükelçi Lillian, Erdoğan’a güven mektubu sundu.
Lillian’ın Türkçe “Nasılsınız?” diye sorması üzerine Erdoğan, “Sağ olun siz nasılsınız?” yanıtını verdi.
Lillian’ın bazı Büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. (
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake ve Uruguay Büyükelçisi Hugo Cayrus’un güven mektuplarını da kabul etti. (AA)