‘İşsizlik verilerinde TÜİK kaçıyor, İŞKUR kovalıyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı iş gücü verilerini değerlendirdi.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'nın tespit ve değerlendirmeleri şöyle:

“TÜİK, kasım ayında işsiz sayısının 39 bin kişi arttığını söylüyor, Yine TÜİK, işsizlik oranının geçen aya göre değişiklik göstermediğini iddia ederek yüzde 11,2 olarak açıklıyor.Bunun aksine İŞKUR son aylarda olduğu gibi TÜİK'İ yalanlamaya devam ediyor.

İŞKUR verilerine göre ise Ekim ve Kasım ayları arasında işsiz kalanların işsizlik ödeneğine başvuru sayısındaki artış ise tam 126 bin.

Bu durumda Ekim ve Kasım ayları arasında İŞKUR' a kayıtlı işsiz sayısındaki artış TÜİK verilerindeki işsiz sayısındaki artıştan tam 3,2 kat daha fazla durumda.

HESAPLAR ŞAŞMIŞ, KAFALAR KARIŞMIŞ DURUMDA

Kapısını kilitleyerek halka hesap vermekten korkan TÜİK, ne yapacağını şaşırmış durumda. TÜİK, gerçek verileri açıklasa Saray'dan azar işiteceğini biliyor. Bu yüzdendir ki her ay işsizliği bir düşürüyor, bir sabit bırakıyor.Öte yandan devletin bir diğer kurumu ise TÜİK'İN anketli verilerinin aksine kendisine kayıtlı verilerle TÜİK'İN verilerini bir bir çürütüyor.

TÜİK sanırız ki işsizlik anketini Saraya yakın kişilerle veya TÜGVA torpillileri ile yapıyor olacak ki işsizliğin artmadığını iddia ediyor. TÜİK'TE artık hesaplar şaşmış kafalar karışmış durumda.

İşsizlik verileri üzerinden TÜİK kaçmaya İŞKUR'da TÜİK'İ kovalamaya her ay devam ediyor. Yaklaşık 4 aydır TÜİK ile İŞKUR'UN işsizlik verileri üzerinden birbirini yalanladığına şahit olmaktayız. İŞKUR verileri TÜİK açıkladığı aylık işsiz sayısında 3,2 kat fazla. İşsizlik verilerinde TÜİK kaçtıkça İŞKUR'da TÜİK'İ kovalamaya devam ediyor. TÜİK ile İŞKUR arasındaki işsiz sayısı ile ilgili karmaşa ve tezat açıklamalar nereye kadar böyle devam edecek merak ediyoruz.”

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