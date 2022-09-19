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İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre öğretim üyesi alımı yapılacak.

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İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik'in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların “İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini” sağlaması gerekmektedir.

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