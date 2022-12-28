İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden reklam alanı kiralama ihalesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan M2 metro hattında çalışan 92 adet vagondan 46 adedinin dış yüzeyi reklam alanı olarak 3 yıl süre ile kiraya verilecek.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;İhale, 11 Ocak 2023 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen salonunda düzenlenecek. İhalede muhammen bedel 6 milyon 300 bin Türk Lirasıdır.
Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 11 Ocak 2023 Saat: 10:00'a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu'na teslim edeceklerdir.