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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden reklam alanı kiralama ihalesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan M2 metro hattında çalışan 92 adet vagondan 46 adedinin dış yüzeyi reklam alanı olarak 3 yıl süre ile kiraya verilecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden reklam alanı kiralama ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;İhale, 11 Ocak 2023 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen salonunda düzenlenecek. İhalede muhammen bedel 6 milyon 300 bin Türk Lirasıdır.

Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 11 Ocak 2023 Saat: 10:00'a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu'na teslim edeceklerdir.

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