İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ’ye (Fetullahçı Terör Örgütü) yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) içerisine sızdırdığı üyelerine yönelik operasyon kapsamında aralarında aktif olarak çalışan 12 şüphelinin de bulunduğu 36 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 21 şüpheli yakalandı.
Operasyon, İstanbul TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerince gerçekleştirildi. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik olduğu belirtilen baskın İstanbul ve 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Saat 01.00'de başlayan operasyon kapsamında 36 şüphelinin yakalamasının hedeflendiği öğrenildi. Şüpheliler arasında, 8 aktif askeri personel, 4 aktif askeri memur, 2 ihraç askeri personel, 3 emekli askeri personel ve 19 ihraç askeri öğrenci olduğu belirtildi.
ANKESÖRLÜ TELEFON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında şüphelilerin, FETÖ yöneticileriyle ankesörlü telefonlar ve büfelerdeki telefonları kullanarak görüştükleri öne sürüldü.
Ardışık aramaları belirlenen şüphelilerden 21'i gözaltına alındı. Firari olarak aranan 15 şüpheliden 8'inin yurt dışında olduğu belirtildi.