İstanbul merkezli operasyon: Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak gözaltına alındı

İstanbul merkezli 5 ilde geçmiş dönemde sahte belge kullanarak ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak ve 14 belediye görevlisinin olduğu belirtildi.

Habip ATAM

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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarına ilişkin bu sabah Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesindeki soruşturma kapsamında 27 şüphelinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler arasında, Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak ile 14 belediye çalışanının da bulunduğu öğrenildi.

GEÇMİŞ DÖNEM İHALELERİ

Dosyanın geçmiş dönemde gerçekleştirilen ihalelerle ilgili olduğu belirtilirken, geçtiğimiz yıl Aralık ayında da Avcılar Belediyesine yönelik operasyon düzenlenmişti. O operasyon, Kamu Hukuku uzmanı Erkan Karaaslan’ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheliye yönelik düzenlenmişti. Dosyanın 2015-16 yıllarındaki ihalelerle ilgili olduğu belirtilmişti.

KARASLAN TUTUKLANMIŞTI

Bu sabah düzenlenen operasyonun şüphelileri arasında da Erkan Karaaslan ve önceki operasyonda yakalanan 6 belediye çalışanının bulunduğu öğrenildi. Karaaslan ve 5 şüphelinin tutuklu olduğu öğrenildi.

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