İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alınacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesinde öğretim üyesi olarak çalışmak isteyenlerin dikkatini çeken ilan, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. Başvuru evrakları ve detaylar haberimizde...

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İstanbul Rumeli Üniversitesi belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

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