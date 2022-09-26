İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu tarafından yayınlanan ilana göre İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’na öğretim görevlisi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.
Son Başvuru Tarihi : 10.10.2022
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