İstanbul sular altında!

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisi artarak devam eden sağanak yağışlar bazı ilçelerde sel ve su baskınlarına neden oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İBB’ye bağlı AKOM’un meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların süreceği tahmin ediliyor. Yağışlar devam ederken birçok ilçede ev ve iş yerlerini su bastı.

ESENYURT

Esenyurt Pınar Mahallesi’nde dün gece başlayan yağmur yağışıyla birlikte mahalleden geçen Haramidere taştı. Derenin taşmasıyla birlikte mahalledeki bodrum katlar başta olmak üzere çok sayıda ev sular altında kaldı.

Selden en çok zarar gören sokak ise 2 yıl önce de selin vurduğu 1272. Sokak oldu. Sokaktaki evlere dolan su insan boyunu aşarken, havanın aydınlanmasıyla birlikte suların tahliye edilmesi için çalışmalar başladı. Evlerini su basanlar ise görevlilerin suları çekmesinin ardından içeri girerek özel eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

FABRİKA SULAR ALTINDA KALDI

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi’nde bulunan 4 katlı iş hanının bodrum katını da su bastı. Endüstriyel mutfak üretimi yapan fabrikanın bekçisinin olayı haber vermesiyle, çalışanlar gece 01.00 sıralarında olay yerine geldi. Kendi imkanlarıyla tahliye işlemi yapan çalışanlar suyun bir kısmını çıkardı.

SİLİVRİ

Silivri’de Alibey Mahallesi Şerif Sokak’ta gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle rögarların taştığı görüldü. Mimarsinan Mahallesi’nde de özel bir sitede giriş katlarda bulunan tadilat aşamasındaki üç daireyi su bastı.

Yine aynı site içerisindeki asansör boşlukları sularla doldu. İtfaiyenin çalışmasıyla daire içerisinde bulunan sular çekildi. Bazı cadde ve yollar göle döndü. Zaman zaman sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. (DHA)



SARIYER

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağmur sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sarıyer’de bazı işyerlerini ve yolları su bastı. Vatandaşlar işyerlerindeki suyu tahliye ederken, yollardaki su ise İSKİ ekipleri tarafından çekiliyor.

BAĞCILAR

Bağcılar’da yağışla birlikte sel suları yolları doldururken, birçok ev ve iş yerini de su bastı. Yağmurdan en fazla zarar gören yerlerden biri de Bağcılar Bağlar Mahallesi’ndeki bir şantiye alanı oldu. Geceden bu yana etkili olan sağanak yağış, şantiye alanını göle çevirdi.

Bayram tatili nedeniyle şantiye alanına bırakılan 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi de tamamen yağmur suyu altında kaldı. Haberi alan yetkililer sabah erken saatlerde şantiyeye gitti. İBB ve Bağcılar Belediyesi ekiplerine haber veren kişilerin bekleyişi devam ediyor.

İlginizi Çekebilir Bartın'da tekstil fabrikası sular altında kaldı