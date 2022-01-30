İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü sözleşmeli bilişim personeli alıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü bünyesinde sözleşmeli bilişim personeli olarak çalışmak isteyenlerin dikkatini çeken ilan, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. Başvuru evrakları ve detaylar haberimizde...

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca 7 (yedi) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Başvurular, 26 / 01 / 2022 – 09 / 02 / 2022 tarihleri arasında http://www.istanbulc.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 09 / 02 / 2022 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

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