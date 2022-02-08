İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nden kiralık gayrimenkul

İstanbul'da 125 adet Vakıf taşınmazı 31 Aralık 2022 tarihine kadar ihaleyle kiraya verilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için Türkiye İstatistik Kurumu'nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacak. Kira artışını kabul etmeyenler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi gereğince tahliye edilecek.

İhale açık teklif usulü ile 23 Şubat 2022 Çarşamba günü Saat 13.30′ da Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacak.

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