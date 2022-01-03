İstanbul Valiliği’nden hava durumu uyarısı: Sıcaklıklar artıyor

İstanbul Valiliği, kentte hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceğini duyurdu.

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İstanbul Valiliği, kentteki hava durumuyla ilgili açıklama yaptı. Paylaşımında vatandaşları uyaran valilik, hava sıcaklıklarının artacağını belirtti.

SICAKLIKLAR HİSSEDİLİR DERECEDE ARTACAK

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* İstanbul'da meteorolojik değerlendirmelere göre; bölgemizi etkileyen yağışlı ve soğuk havaların bugünden itibaren terk edeceği; yarından itibaren sıcaklıkların 4-10 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor.

* İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmelerine göre; 2022'nin ilk günlerinde bölgemizi etkileyen yağışlı ve soğuk havalar bugünden itibaren bölgemizi terk etmiş bulunmaktadır.

* Yarından (Salı) itibaren bölge genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor.

* Bölgemiz merkezlerinde önümüzdeki hafta boyunca beklenen en yüksek hava sıcaklıkları; İstanbul: 17, Edirne: 17, Kırklareli: 17, Tekirdağ: 17, Kocaeli: 21, Sakarya: 21, Yalova: 19 derecedir.

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