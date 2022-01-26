İstanbul Valisi Yerlikaya’dan motosiklet, elektrikli scooter ve motokurye uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının sürdüğünü belirtti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından kentte etkili olan kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı.
Yerlikaya, “Kıymetli İstanbullular, özellikle ara sokaklarda buzlanma ve kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir” dedi.