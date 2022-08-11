İstanbul’a beklenen yağış Kocaeli’yi vurdu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı iş yerlerini de su bastı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün gök gürültülü sağanak uyarısının ardından Kocaeli’de yağış etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte aniden bastıran sağanak kentin bazı bölgelerinde etkili oldu.

Özellikle Kartepe ilçesinde günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Alt geçitleri su basan kentte bazı araçlar da yollarda kaldı. Bazı sürücüler, geçmekte zorlandıkları su birikintilerinden araçlarının hızını düşürerek geçebildi. Kartepe Sanayi Sitesi’ndeki dükkanlar da sağanak sebebiyle suyla doldu. Sağanaktan en çok etkilenen noktalardan biri de Sarımeşe Mahallesi’nde bulunan Sezenler Caddesi oldu. Cadde sağanak sebebiyle adeta göle döndü.

Meteoroloji’nin sağanak uyarısının ardından Kocaeli Valiliği koordinesinde önlemlerini alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ise günler öncesinden mazgal ve ızgaralarda temizlik çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi, yağmurda 763 kişilik ekiple çeşitli noktada görev yaptı.

VALİ YAVUZ’DAN UYARI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarıda bulunarak, “Sevgili kardeşlerim, bugün çok kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım. Dere yataklarına yaklaşmayalım. Valiliğimizin koordinasyonunda her türlü tedbir alınmış bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

ZONGULDAK’TA DA YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Meteoroloji ve AFAD’ın uyarısını yaptığı şiddetli yağmur, Zonguldak’ta sabah saatlerinde etkili oldu. Bir anda bastıran kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinin farklı noktalarında mazgallar tıkandığı için yollarda su birikintileri oluştu.

Zonguldak ile Kozlu ilçesini birbirine bağlayan sahil yolunu, mazgalların tıkanması sonucu su bastı. Sürücüsünün yolda ilerlemeye çalıştığı otomobil, arızalanarak suyun içinde kaldı. İlçeye ulaşım aksarken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor. (İHA)

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