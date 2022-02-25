İstanbul’da akaryakıt zammına dakikalar kala istasyona akın ettiler, trafik kilitlendi

Benzin ve motorine getirilen büyük zammın uygulanmasına dakikalar kala, İstanbul'daki vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına akın etti. Akaryakıtın tükendiği bir istasyonda kuyrukta bekleyen araçlar kontak kapattı, caddede trafik kilitlendi.

Batuhan SERİM

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Benzin ve motorine getirilen büyük zam öncesinde İstanbul’daki vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına akın etti.

ZAM UYGULANMASINA DAKİKALAR KALA AKARYAKIT TELAŞI

Benzinde 1,61 TL, motorinde 1,51 TL'lik dev zammın uygulanmasına dakikalar kala, İstanbul'daki akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluştu. Şişli ilçesi Fulya Mahallesi’nde iki akaryakıt istasyonunda da saat 23.00 itibarıyla yoğunluk oluştuğu gözlendi. Yaklaşık 50 metre aralıklarla bulunan iki benzin istasyonu önünde de araç kuyrukları görüldü. Vatandaş, dev zam öncesi daha uyguna akaryakıt alabilmek için dakikalarca bekledi.

AKARYAKIT TÜKENDİ

Fulya Mahallesi'ndeki bir istasyonda akaryakıtın tükenmesi ve depodaki akaryakıtın kullanıma sokulması nedeniyle aksamalar yaşandı. Bazı araçlar kuyrukta kontak kapatarak bekledi. Oluşan kuyruklardan dolayı Hakkı Yeten Caddesi'nde trafik kilitlendi.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Dakikalarca akaryakıt kuyruğunda bekleyen Muhammet Eres, “Benzin arabadan daha pahalı olmaya başladı bu ülkede. Hiç iyi değil. Buna bir çözüm yolu bulsunlar” diye konuştu.

BAYRAMPAŞA’DA AKARYAKIT KUYRUĞU

SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na ulaştırılan görüntüde, İstanbul’un Bayrampaşa ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda da akşam saatleri itibarıyla kuyruk oluştuğu görüldü.