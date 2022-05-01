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İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Beyoğlu-Taksim çevresi ile Maltepe'de bazı noktalar trafiğe kapatıldı.

Yayınlanma: 07:01 - 01 Mayıs 2022 Güncellenme:
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Beyoğlu-Taksim Meydanı’na çıkan yollar da trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri tarafından Taksim Meydanı çevresi bariyerlerle kapatılırken trafik ekipleri de meydana çıkan yolları araç trafiğine kapattı.

Etkinlikler nedeniyle Maltepe -Kartal sahil yolu olarak bilinen Turgut Özal Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı’na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Vatandaşların sahil yolu yerine D-100 Karayolu’nu ve Maltepe Bağdat Caddesi’ni kullanmaları gerektiği belirtildi.

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