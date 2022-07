İstanbul’da dehşet: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul’da kurye Tugay Turgut (31) tabancayla dehşet saçtı. 4 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eşi Zeynep Turgut (25) ve kayınvalidesi Nedime Dinçer’i (56) öldüren, baldızı ve bacanağını da silahla yaralayan şahıs, kendisini gözaltına almak isteyen polislere de ateş etti.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Gaziosmanpaşa, Bağlarbaşı Mahallesi, Akıncılar Sokak'ta yaşındı. İddiaya göre, Turgay Turgut eşi Zeynep Turgut ve bir güzellik merkezinde çalışan kayınvalidesi Nedime Dinçer'le yaşıyordu.

Sekiz yıldır evli olan çiftin 4 yaşında bir de çocukları vardı. Zeynep Turgut'un kız kardeşi ve kız kardeşinin kocası Umut Kıyak, Kurban Bayramı için yatılı misafir olarak gelmişti.

KISKANÇLIK KRİZİ

İddiaya göre, çift misafirleriyle bayramı geçirirken, geçtiğimiz pazar akşamı Tugay Turgut, eşi arasında tartışma yaşandı. Odasına kapanan çiftin tartışmasında sinir krizleri yaşanırken, Turgut çiftinin yakınları devreye girerek ikiliyi ayırdı.

Eşinin telefonla attığı bazı mesajlardan ötürü kıskançlık krizine girdiği iddia edilen Tugay Turgut, baldızı ve bacanağıyla salona geçerek olayla ilgili konuşmaya başladı.

POLİSİ ARADI

Sinir krizi geçiren Turgay Turgut'un halini gören kayınvalidesi polisi arayarak, “Damadımın silahı var. Her an her şeyi yapabilir” diye ihbarda bulundu.

ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ATEŞ ETTİ

İddiaya göre, kayınvalidesinin salona gelmesiyle Tugay Turgut daha da öfkelendi. Balkona çıkarak sağa sola ateş açtı. Daha sonra içeri girerek, 4 yaşındaki çocuklarının gözü önünde karısı Zeynep Turgut, kayınvalidesi Nedime Dinçer, baldızı Ayşe Kıyak ve bacanağı Umut Kıyak’ı vurdu.

KARISI VE KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay yerine ulaşan polis ekipleri şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Yaralılar olabileceği için vakit geçirilmeden özel hareket polis eşliğinde eve girildi. Tugay Turgut polislere de ateş etti. Şüpheli yakalanırken bir özel hareket polisi yaralandı.

Şüphelinin gözaltına alınmasıyla sağlık ekibi de içeriye girdi. Zeynep Turgut ve annesi Nedime Dinçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan Ayşe Kıyak ve Umut Kıyak hemen hastaneye götürüldü.

Evde yapılan aramada 2 tabanca bulundu. İfadesi alınan Tugay Turgut, eşinin telefonunda başka bir erkekle yazışmalarını gördüğünü kıskançlık krizine girdiğini öne sürdüğü öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Başından yaralanan Ayşe Kıyak'ın sağlık durumunun ciddi olduğu eşi Umut Kıyak'ın ise kolundan vurulduğu hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

İlginizi Çekebilir Yasak aşk yaşadığı adamı öldürdü, başında bekledi