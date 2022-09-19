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İstanbul’da depo 19 saat boyunca yandı

Beylikdüzü'nde depo olarak kullanılan 2 katlı binada dün öğlen saatlerinde başlayan yangın, 19 saat sonra söndürüldü.

Yayınlanma: 13:10 - 19 Eylül 2022 Güncellenme:
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Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi Şehitler Caddesi’nde depo olarak kullanılan 2 katlı binada iddiaya göre kimyasal maddeler nedeniyle dün saat 14.45 sıralarında yangın çıktı.

Bodrum katında depolanan cam eşyaların bulunduğu bölgede başlayan yangın geniş alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 19 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından depoda biriken su tahliye edildi. (DHA)

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