İstanbul’da dev tarihi eser operasyonu! Dikkat çeken 2 parça…

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik 5 ayrı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Baskında, Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerine ait obje ve sikkeler fil dişi ürünler ele geçirildi. Polisin bulduğu sikkelerden 2’sinin İngiltere’de 3.7 milyon sterline satılan paraya çok benzediği ve incelemeye gönderileceği belirtildi.

Habip ATAM

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İstanbul Kaçakçılık Polisi, ‘2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet’ ve kaçakçılık suçlarıyla ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 17-30 Mart tarihleri arasında 5 operasyon düzenledi. Fatih, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Şişli ve Kadıköy'de gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

462 ESER 22 FİLDİŞİ

Adreslerde yapılan aramalarda ise farklı tarihi dönemlere ait 462 tarihi sikke ve obje ile 22 fildişinden yapılmış ürün ele geçirildi. Tarihi eser ve sikkelerin; Helenistik, Roma, Bizans, Emevi ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu belirtildi.

PADİŞAH FERMANLARI

Türk İslam Dönemine ait 394 eserin arasında, altın varaklı süslenmiş çerçeve içerisinde hat levhalar, Osmanlı padişahlarına ait olduğu değerlendirilen fermanlar, beratlar, diplomalar, takdirnameler ve tapu senetleri bulunuyor.

ROMA, BİZANS ESERLERİ

Emniyette sergilenen tarihi eserler arasında yer alan Bizans Dönemine ait seramik vazo, Helenistik ve Roma dönemlerine ait kandiller, hayvan figürleri ve sikkelerin tarihi öneme sahip olduğu vurgulandı.

BENZERİ 3.1 MİLYON STERLİNE SATILDI

Polisin ele geçirdiği sikkelerden 2'si ise ayrıca dikkat çekti. Ön ve arka yüzündeki figürleri incelenen sikkelerin Emevi Dönemine ait olabileceği belirtildi. Ele geçirilen sikkelerin benzerinin İngiltere'de bir açık artırmada 3.7 milyon sterline satıldığı belirtildi. Ele geçirilen sikkelere müzayedede rekor fiyata satılan sikkelerin aynı döneme ait olup olmadığı incelemelerin ardından netleşecek.

İZMİT SAAT KULESİNDEN ÇALINMIŞTI

Aramalarda, İzmit Saat Kulesi’nden 20 yıl önce çalınan saat de bulundu. Ele geçirilen eserlerin ilgili müzelere teslim edileceği belirtilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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