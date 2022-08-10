Abone Ol

İstanbul’da doğalgaz borusu patladı: Cadde trafiğe kapatıldı

Şişli, Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Cadde trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor. 

Yayınlanma: 14:20 - 10 Ağustos 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

AYRINTILAR GELİYOR…

Doğalgaz borusu alev aldı, mahallede panik yaşandı İlginizi Çekebilir Doğalgaz borusu alev aldı, mahallede panik yaşandı

 

 

 

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Beylikdüzü doğalgaz istanbul yangın