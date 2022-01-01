İstanbul’da doktora aşı dayağı: Şüpheli tutuklandı

İstanbul Avcılar'da aşı olmak için gittiği aile sağlığı merkezinde görevli doktora saldırarak yaralayan ve savcılığın talimatı ile ikinci kez gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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Olay, dün saat 12.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi’ndeki aile sağlık merkezinde meydana geldi. Mehmet Saib E., kayınvalidesi ve kayınbabası ile gelerek corona virüsü aşısı olmak istediğini söyledi. Öğle paydosunda olduklarını söyleyen Dr. Velit Çelebi, 25 dakika sonra başlayacak mesaiyi beklemesi gerektiğini ve saat 13.00’te BioNTech için 6 kişi dolduğunda aşısının yapılacağını bildirdi.

DOKTOR ŞİKAYETÇİ OLDU

Aldığı bu yanıta sinirlenen Mehmet Saib E., bir anda Dr. Velit Çelebi’ye tekme ve yumruklarla saldırdı. Aile sağlık merkezinde bulunanlar araya girip doktoru saldırganın elinden kurtardı. Doktorun şikayeti üzerine Mehmet Saib E. gözaltına alındı. Poliste ifadesi alınan Mehmet Saib E., savcının talimatı ile serbest bırakıldı. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek 6 günlük darp raporu alan Dr. Çelebi şikayetçi olduğunu bildirdi.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Aile Hekimi Velit Çelebi’yi başından yaralayan şüpheli hakkında, bugün saat 14.00 sıralarında Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında tekrar yakalama kararı çıkartıldı. Şüpheli Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saat 14.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Mehmet Saib E., ‘görevli memura mukavemet’ suçundan adli makamlara sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan şüpheli tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme saat 21.00 sıralarında Mehmet Saib E.’nin tutuklanmasına karar verdi.

BAKAN KOCA: SALDIRGANI KINIYORUZ

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca, “Avcılar'da görevli bir doktor arkadaşımıza saldıran M.S.E. gözaltına alınıp serbest bırakılmasından bir süre sonra tutuklanmıştır. Aşı için beklemesi gerektiği uyarısına tahammül edemeyen saldırganı kınıyoruz. Sağlık çalışanına şiddet, insan için hayat boyu utanılacak bir suçtur” ifadelerini kullandı. DHA

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