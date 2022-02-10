İstanbul’da elektrik zammı protestosu

CHP İstanbul İl Başkanlığı öncülüğünde birçok ilçede elektrik zamları protesto edildi. Eyleme katılan vatandaşlar tek tek faturalarındaki fahiş artıştan yakındı, zamların geri alınmasını istedi.

Sozcu.com.tr

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CHP İstanbul İl Başkanlığı öncülüğünde kentteki ilçelerde ‘Elektrik Zamları Geri Alınsın' eylemi düzenlendi. Birçok ilçede düzenlenen eylemlerde “Ne elektrik kesintisi ne fatura derdi, saray sosyetesinin keyfi yerinde” yazılı pankart açıldı.

FATURALARI YAKTILAR

Beykoz'da düzenlenen eylemde vatandaşlar, 400 liradan bin 500 liraya kadar değişen elektrik faturalarını eylem alanında varilin içine atarak yaktı.

TEK TEK FATURALARINDAKİ ARTIŞI AÇIKLADILAR

Beylikdüzü'de düzenlenen eylemde konuşan bir pazarcı esnafı, “Patates soğanın kilosu olmuş 10 TL. Bu elektrik faturalarıyla geçinemeyiz, büyük sıkıntı içerisindeyiz” şeklinde dert yandı.

22 yıllık esnaf da, “Bu dönemde yaşadığımız sıkıntıyı hiçbir dönemde yaşamadık. Elektrik faturası geçen ay 685 lira gelmişti. Şimdi 1470 lira geldi. Acilen bu duruma çözüm bulunması istiyoruz” diye konuştu.

Bir işletmeci, “Geçen ay bin küsür lira elektrik faturası gelirken bu ay 3 bin liranın üzerinde geldi. Enerji ateş pahası. Bu şekilde olmasına gönlümüz razı değil” dedi.

CHP İstanbul teşkilatı, ilçelerdeki esnafı da ziyaret ederek elektrik faturalarını sordu.

KADIKÖY ESNAFI: BURADA 90 BİN LİRAYI BULAN FATURA VAR

Kendisine CHP ilçe teşkilatı tarafından mikrofon tutulan bir Kadıköy esnafı, “Faturaları 90 bin lirayı bulanlar oldu. Geçen aylardaki rakamları 30-35 bin liralarmış. Felaket bir şekilde uçmuş. Bir esnafa da 7 bin 500 lira fatura gelmiş, kendisinin geçen ayki faturası bin 800 TL” diye konuştu.

LOKANTA ESNAFI: DOLAPLARI KAPATTIK, ARTIK MEŞRUBAT ALMIYORUZ

Kartal'da bir lokantacı da “Aralık ayında gelen fatura 480 lira, ocakta bin 1100 lira olarak geldi. Mecburen dolaplarımızı kapatmak zorunda kaldık. Artık meşrubat almıyoruz” dedi.

TEKEL BAYİSİ: 2 AYDIR KARANLIKTA OTURUYORUZ

Maltepe'de Tekel bayisi esnaf, “Aralık ayında bin 400 lira gelen elektrik bu ay 15 günlük faturada 1800 geldi. Ben bir Tekel bayiyim. Her dükkanın ışıklı olması gerekiyor. 2 aydır karanlıkta oturuyoruz. Yetkililer buna bir çözüm bulsun” ifadelerini kullandı.

“HAFTANIN BİR GÜNÜ ÇAMAŞIR MAKİNESİ AÇIYORUM”

Sarıyer'de bir vatandaş, “İnanılmaz faturalar geliyor eve. Geçen ay 300 lira ödediğim fatura bu ay 750 lira. İnanın akşama kadar ışıkları açmıyorum evde. Haftanın bir günü çamaşır makinesini açıyorum. Bütün ampulleri LED'e çevirdim” diye yakındı.

Sultanbeyli'de bir ev kadını da şöyle dert yandı;

“Benim 2 ay önce faturam 100 TL geliyordu. Şu an 385 TL geldi. Eşim de işsiz. 3 tane faturam birikti. Geçinemiyoruz. Bunun sonlanmasını istiyoruz”

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