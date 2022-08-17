İstanbul’da İYİ Parti karavanına saldırı: 2 yaralı
İstanbul Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına 20-25 kişilik bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda İYİ Partili 2 kişi yaralandı.
İstanbul Esenyurt Kıraç Osmangazi Mahallesi’nde saat 16.40 sıralarında İYİ Parti karavanına 20-25 kişilik bir grup tarafından saldırı düzenlendi.
Saldırıda İYİ Partili 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri ayakta tedavi edilirken, diğer yaralı hastaneye kaldırıldı.
EMNİYETE BAŞVURDULAR
Saldırıda yaralananların İYİ Parti Esenyurt İlçesi Bölge Teşkilat Başkanı Uğur Ayrım ve Kıraç Osmangazi Mahalle Başkanı Oktay Erol olduğu belirtildi.
Olayın ardından İYİ Parti Esenyurt İlçe Başkanı Hakan Akkuş ve partililerin, emniyete gittiği, işlemlerin sürdüğü ifade edildi.
KAVUNCU’DAN TEPKİ
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Esenyurt'ta bir grup tarafından İYİ Partililere yönelik düzenlenen saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Kavuncu, “Kalleş saldırılarınız bizi yolumuzdan döndüremeyecek. Şiddete karşı inadına kardeşlik, otoriterliğe karşı inadına demokrasi!” dedi.