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İstanbul’da mide bulandıran olay kamerada! Tutuklandı

İstanbul Arnavutköy'de işe gitmek için durakta otobüs bekleyen kadına cinsel organını gösteren şahıs gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan M.A., bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

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Arnavutköy Haraççı Mahallesi, Haraççı – Hadımköy Yolu Caddesi’nde 16 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde işe gitmek için caddedeki otobüs durağında bekleyen kadının yanına bir kişi geldi.

POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Bir süre durakta bekleyen kişi, cinsel organını kadına gösterdi. Cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kadın, hızla uzaklaştı. Görüntülerle polise giden kadın şikayetçi oldu. Polis yaptığı çalışmalar sonucu şüphelinin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle bir süre tutuklu kalan ve meslekten ihraç edilen M.A. olduğunu tespit etti.

SERBEST KALDI, SAVCI İTİRAZ ETTİ

Şüphelinin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması sonrası, 15 Temmuz Cuma günü aynı durakta farklı bir kişiye karşı ahlaksız hareketler yaptığı ihbar edildi. Gözaltına alınan eski polis M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

Savcılık adli kontrol kararına karşı yaptığı itiraz üzerine şüpheli M.A., dün yeniden gözaltına alınarak, ‘Cinsel saldırı’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. M.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

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