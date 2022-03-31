İstanbul’da ormana iş makineleriyle girildi

Aydos Ormanı'nda yapılması planlanan Millet Bahçesi projesine bölgede yaşayanların tepkisi sürüyor. Vatandaşlar iş makinelerin girdiği ormandaki projenin durdurulmasını istiyor.

Sozcu.com.tr

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İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yapılması planlanan ve TOKİ tarafından ihalesi yapılan Aydos Ormanı Millet Bahçesi projesine bölge sakinleri tepkili. Proje kapsamında ormana giren iş makinelerinin kazı çalışmalarına başlamasına tepki gösteren bölge sakinleri, orman alanının rant için betona boğulmasını istemediklerini belirtiyor.

Aydos Ormanı'nın muhafaza ormanı ilan edilmesini talep eden bölge sakinleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) de şikayette bulundu. CİMER'e gönderilen dilekçede, Aydos Ormanı'na millet bahçesi yapımının acilen durdurulması talep edildi. Dilekçenin ardından, CİMER başvurusuna ilişkin cevap gönderildi. Cevap yazısında, Sancaktepe Samandıra Mahallesi'nde yer alan Aydos Ormanı alanının bir bölümünün Millet Bahçesi olarak düzenlenmesinin uygun görüldüğü ve işlemler için TOKİ'nin görevlendirildiği belirtildi.

YEŞİL ALANLAR KAZANDIRMANIN AMAÇLANDIĞI BELİRTİLDİ

Millet Bahçelerinin, şehirlere yeşil alanlar kazandırmayı amaçladığının kaydedildiği yazıda, “Millet Bahçeleri ulusal imaj ve kimliğimizin bir simgesi, aynı zamanda milletin refahını, güvenini ve canlılığını yansıtan alanlardır. Bu nedenle uygulamalar belli standart ve ilkeler kapsamında ele alınır. Uygulanabilir nitelikte ve sürdürülebilir işletme ve yönetim modeli belirlenmesi ana prensip olmalı ve Millet Bahçesi uygulamasında ‘beton' değil toprak ve yeşilin ağırlıklı olması sağlanmalıdır. Bu doğrultuda, yapısal peyzaj ve mimari ünitenin kaplayacağı sert zemin miktarının yüzde 10'u geçmemesi bahçe karakterini etkilememesi açısından önem taşımaktadır” denildi.

Yazının devamında Aydos Ormanı'nın bir bölümünde yapılacak olan Millet Bahçesi'nin proje ve uygulama aşamalarında bahsedilen konulara azami dikkat edileceğinden şüphe duyulmaması ve Bakanlığın gerekli hassasiyeti gösterdiği aktarıldı.

VATANDAŞLAR ORMANDAKİ İŞ MAKİNELERİNİ KAYIT ALTINA ALDI

Öte yandan vatandaşlar iş makinelerinin ormana girmesine tepki gösteriyor. İş makinelerinin ormana girdiğini ve bazı bölgelerin kapatıldığını söyleyen bölge sakinleri yaşananları kamera ile kayıt altına aldı. Vatandaşlar, bazı ağaçların işaretlendiğini de belirtiyor.

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