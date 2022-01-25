İstanbul’da özel araçlarla ilgili ‘yasak’ denetimi başlatıldı

İstanbul Valiliğince saat 13.00’e kadar özel araçların trafiğe çıkışının yasaklanmasının ardından emniyet birimleri, yollarda denetim başlattı. Sabah 06.00’da başlatılan denetimlerde yasakla ilgili bilgisi olmayan sürücülerin araçları güvenli yerlere park ettirildi.

Habip ATAM

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İstanbul Valiliğinin 25 Ocak günü saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkışının yasaklanması açıklamasının ardından emniyet birimleri de harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip, saat 06.00 itibariyle yollarda denetimlere başladı.

Kentin farklı noktalarında oluşturulan denetim merkezlerinde yasağa uymayan ve alınan karardan bilgisi olmayan sürücülere uyarılar yapıldı. Durdurulan araçların güvenli yerlere park etmeleri sağlandı. Denetimlerin 13.00’e kadar devam edeceği belirtildi. DHA

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