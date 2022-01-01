İstanbul’da pandeminin başından bu yana 41 bin ek ölüm yaşandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada İstanbul'daki vaka sayısını 5 katına çıktığını açıkladı. İstanbul'la ilgili Bilim Akademisi'nin geçtiğimiz haftaya dair tespitleri de ürkütücü. 17-23 Aralık haftasında İstanbul'da pandemi öncesine göre her gün fazladan 86 kişi öldü. Pandeminin başından bu yana İstanbul'da tam 41 bin ek ölüm yaşandı.

Yusuf DEMİR

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki Covid-19 vakalarının bir haftada 5 kat arttığını, tam anlamıyla İstanbul'un patladığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre geçen hafta günlük vaka sayısı 4 bin ken bu hafta 20 bin 500 oldu.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları kadar ürkütücü bir tablo daha var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ölüm verileri…

Bilim Akademisi yayın organı Sarkaç'ta pandeminin başından bu yana verilerin bilimsel takibini yapan Mesut Erzurumluoğlu ve Defne Üçer Şaylan'ın analiz ettiği rakamlar şöyle:

2015-2019 yılları arasında 17-23 Aralık haftasında ortalama ölüm sayısı 1539. Pandeminin başladığı 2020 yılında bu sayı 2457'ye çıktı. 2021'de bu haftada ölenlerin sayısı ise 2 bin 142 oldu.

Yani, 17-23 Aralık haftasında pandemi öncesi normal şartlardan 603 kişi daha fazla öldü. Yani İstanbul'da her gün 86 kişi fazladan öldü.

İşte Sarkaç’ta yayınlanan makaleden bazı çarpıcı detaylar:

İstanbul'da 2020-2021'de ne kadar ek ölüm gerçekleşti?

12 Mart-30 Aralık 2020 tarihleri arasında İstanbul'da 2015-2019 ortalamasına kıyasla toplam 18 bin 197 fazla ölüm (ek ölüm) gerçekleşti.

2021'de İstanbul'da gerçekleşen 2015-2019 ortalamasına kıyasla ek ölüm ~ 22 bin 760. 2020 ve 2021 toplamı 40 bin 957 oldu.

İstanbul'da Covid19'a bağlı resmi ölümlerin sayısı ne kadar?

İstanbul'daki Covid19'a bağlı vefat sayıları Sağlık Bakanlığı'nın haftalık durum raporlarında veriliyordu fakat 25 Ekim 2020'den beri haftalık durum raporları yayınlanmıyor. Dolayısıyla İstanbul için resmi sayıları bilmiyoruz.

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