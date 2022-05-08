İstanbul’da pazar günü trafik yoğunluğu
Haftanın son gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
İstanbul’da haftanın son günü olan pazar gününde ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ramazan bayramını hafta sonu tatiliyle birleştiren İstanbullular, şehre geri dönüyor.
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun yüzde 49’lara ulaştığı görüldü.
E-5 karayolu Maltepe mevkiinde de hem Ankara istikameti hem Edirne istikametinde araç yoğunluğunun yaşandığı gözlendi.
Trafik yoğunluğunun yaşandığı E-5 karayolu havadan görüntülendi. (İHA)